São Vicente tem neste momento 279 pessoas em quarentena

1/06/2020 15:04 - Modificado em 1/06/2020 15:04

A ilha de São Vicente tem neste momento 279 pessoas em quarentena. Destes 130 estão relacionadas à paciente grávida evacuada da ilha do Sal que testou positivo para Covid-19. Os outros 149 são passageiros e tripulantes do navio Inter-Ilhas que chegou ao Porto Grande ontem, proveniente da ilha do Sal. Desse total, 189 estão em quarentena obrigatória em hotéis e no Centro de Estágio da FCF no Mindelo e os restantes 90 estão em quarentena domiciliária.

As informações são avançadas pelo Delegado de Saúde, Elísio Silva, que assegura que a paciente evacuada da ilha do Sal, que testou positivo para covid-19, foi alvo de uma cesariana na noite de ontem e deu à luz um bebé do sexo masculino. Devido a complexidade em torno de todo o processo, o mesmo garantiu que requer cuidados especiais, até porque o bebé nasceu aos sete meses de gestação.

Sobre a investigação epidemiológica em torno deste caso Elísio Silva, afirma que estão em quarentena 130 pessoas, como profissionais de saúde que foram buscar a paciente ao Aeroporto Internacional Cesária Évora, atendimento no Hospital Baptista de Sousa e contactos desses profissionais que são os familiares e amigos.

Também estão em quarentena 149 passageiros e a tripulação do navio Inter-Ilhas que ontem chegou ao Porto Grande do Mindelo, proveniente de São Nicolau, tendo como ponto de partida a ilha do Sal.

Para já Elísio Silva garante que o trabalho que está sendo feito é na proteção da população de São Vicente.