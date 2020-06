Ilha do Sal regista o seu primeiro caso local de Covid-19

1/06/2020 14:43 - Modificado em 1/06/2020 14:43

A ilha do Sal registou esta segunda-feira, 01, o seu primeiro caso local de covid-19, isto após uma amostra do Hospital Ramiro Alves Figueira ter testado positivo para Covid-19.

Conforme Cláudia Silva, Diretora do Hospital Ramiro Alves Figueira, o caso agora confirmado começou a apresentar sintomas respiratórios idênticos ao da Covid-19 e, na sequência, uma amostra foi enviada para a cidade da Praia, de onde veio a confirmar-se a infeção pelo novo coronavírus.

Esta fonte que falava à Rádio Pública, referiu que a Delegacia de Saúde local já procedeu à identificação os contactos, para a tomada de todas as medidas sanitárias que a situação impõe.

Cláudia Silva, ajuntou ainda que segundo informações recolhidas junto do paciente, este não saiu da ilha do Sal nos últimos tempos, pelo que a investigação epidemiológica está a decorrer no momento para uma resposta atempada a esta situação.

A ilha do Sal regista assim o seu primeiro caso local de covid-19, e o segundo na estatística juntando a grávida evacuada do Sal para São Vicente no passado dia 27 de Maio e que ontem testou positivo para o novo coronavírus.