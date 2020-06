Combustíveis sobem em junho

1/06/2020 01:36 - Modificado em 1/06/2020 01:36

A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, atualiza os novos preços máximos dos combustíveis, que vigora a partir das 00 horas do dia 01 até 30 de junho de 2020.

De acordo com a nova tabela o Gasóleo Normal passa a ser vendido a 67,00 escudos por litro, a Gasolina a 89,10 escudos por litro, o Petróleo, a 52,10 escudos por litro, o Gasóleo Eletricidade a 51,70 escudos por litro, o Gasóleo Marinha a 43,00 escudos por litro, o Fuel 380 a 43,90 escudos por litro e o Fuel 180 a 46,50 escudos por litro.

O Gás butano passa a ser vendido a granel por 108,50 ECV/Kg, sendo que as garrafas de 3Kg passam a ser vendidas a 309,00 ECV; as de 6 Kg, a 651,00 ECV; as de 12,5Kg, a 1.356,00 ECV e as de 55Kg, a 5.5968,00 ECV.

De acordo com os dados publicados no Platts European Marketscan e LPGasWire, citado pela ARME, durante o mês de maio, os preços do petróleo nos principais mercados internacionais inverteram a tendência de queda, tendo aumentado 11,85%, com os mercados a reagirem com algum otimismo, por um lado, à reabertura de várias atividades económicas bem como ao desconfinamento progressivo em vários países, conduzindo assim ao aumento da procura de produtos petrolíferos, e, por outro lado, devidos aos cortes anunciados na produção de petróleo na Arábia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Qatar, assim como em países não OPEP+ como os EUA, de forma a equilibrar a oferta e a procura, e a solucionar o problema de saturação na capacidade instalada de armazenagem mundial.

De acordo com a ARME, comparativamente ao período homólogo (junho de 2019), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a uma diminuição de 35,21%, e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, ela corresponde a um decréscimo de 18,77%.

A cotação do último dia (útil) do mês de maio do câmbio EUR/USD, tendo como referência a BLOOMBERG (às 14 horas no horário de Frankfurt), evidenciou uma apreciação do euro face ao dólar dos Estados Unidos, em 2,45% (1,1135), comparado ao câmbio do último dia útil do mês de abril.

A evolução dos preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional, aliada à apreciação do euro face ao dólar americano, determinaram os preços dos combustíveis no mercado nacional, ora fixados.

Os novos valores do parâmetro CP (Custo de Aquisição do Produto) e os correspondentes preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados, a vigorar de 01 a 30 de junho de 2020