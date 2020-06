Familiares e contactos próximos da paciente grávida infetada com covid-19 à espera do resultado dos testes de PCR

1/06/2020 01:25 - Modificado em 1/06/2020 01:25

As amostras dos familiares e contactos próximos da paciente grávida evacuada da ilha do Sal para São Vicente e que testou positivo para covid-19, já seguiram para a cidade da Praia para serem analisadas no Laboratório de Virologia, para se saber se estão ou não infetadas com covid-19.

Mesmo tendo os testes rápidos aplicados aos familiares e contactos próximos na ilha do Sal dado resultado negativo, conforme o Diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, as amostras já foram recolhidas e estão a caminho da cidade da Praia para serem analisadas no Laboratório de Virologia.

No entanto, o mesmo não avançou concretamente qual o número de amostras que seguiram para a ilha de Santiago, mas segundo informações recolhidas pelo NN, são do esposo, de técnicos de saúde e familiares que mantinham contacto com esta mulher que está com sete meses de gravidez.

De realçar que na ilha do Sal esta senhora tem um pequeno estabelecimento de venda, pelo que já estão sendo identificados os amigos e outras pessoas que frequentavam este espaço, pelo que alguns já se encontram em quarentena.

Derivado deste caso estão neste momento 19 pessoas em quarentena na ilha do Sal, de acordo com Jorge Barreto.