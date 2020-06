São Vicente com 119 pessoas em quarentena na sequência do caso da paciente grávida infetada com covid-19

Na sequência do caso positivo da paciente grávida evacuada da ilha do Sal para São Vicente, o Diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, garantiu que 119 pessoas estão em quarentena, sendo alguns em isolamento nos espaços identificados pela Delegacia de Saúde.

Falta esclarecer o número concreto de pessoas que estão tanto em quarentena obrigatória como domiciliária, visto que a mulher estava inicialmente internada na maternidade do Hospital Baptista de Sousa, antes de ser isolada no espaço criado para receber pacientes com covid-19.

O Diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, avançou ainda que a nível nacional estão em quarentena 478 pessoas, das quais a cidade da Praia com 315, São Vicente (119), Sal (23), Ribeira Grande de Santo Antão (8), Tarrafal de Santiago (5), Santa Cruz (5), São Lourenço dos Órgãos (2) e São Nicolau (1).

Neste momento Cabo Verde tem 223 pessoas em isolamento institucional, sendo 220 na Cidade da Praia, Santa Cruz (2) e São Vicente (1).