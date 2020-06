Mais 27 doentes recuperados da covid-19 tiveram alta nas últimas 24 horas

1/06/2020 01:10 - Modificado em 1/06/2020 01:10

O nosso país voltou a registar nas últimas 24 horas, mais 27 pacientes recuperados da covid-19, elevando para 206 o número a nível nacional, num dia marcada por mais 14 casos positivos de covid-19.

Jorge Barreto, na habitual conferência de imprensa sobre o ponto de situação da covid-19 no país, avançou que dos doentes que tiveram alta, 25 estavam na Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde na cidade da Praia, 1 no Concelho do Tarrafal e 1 em Santa Cruz.

De acordo com a mesma fonte, para além dos 14 novos casos positivos, divulgados ao inicio da tarde de hoje, foram registados dois casos suspeitos na ilha de Santiago, em São Lourenço dos Órgãos e em Santa Cruz.

O médico infectologista deu conta ainda que, no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia, está internado em estado critico um cidadão nacional de 68 anos infetado pelo novo coronavírus, que padece de outros problemas de saúde e que por isso está entubado.

No decorrer do dia de ontem, assegurou que foram aplicados 12 testes rápidos em São Lourenço dos Órgãos, das quais houve um positivo, 16 em Santa Cruz (1 positivo), Sal 13 negativos e Boa Vista 10 negativos.

“Os testes rápidos dão-nos a informação apenas se a pessoa teve contacto com o vírus ou se já teria desenvolvido anticorpos. Os casos que se apresentarem como positivos deverão ser confirmados pela técnica de PCR, para que possamos saber o resultado final desse processo” garantiu Jorge Barreto.

Cabo Verde regista, desde 19 de março, um acumulativo de 435 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (375), Boa Vista (56) e São Vicente (04).

Do total, registaram-se quatro óbitos, dois doentes transferidos para os seus países e 206 recuperados, fazendo com que o país tenha neste momento 223 casos ativos.