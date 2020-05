Cabo Verde com mais 14 casos positivos de Covid-19 e 14 recuperados

31/05/2020 15:52 - Modificado em 31/05/2020 15:52

O nosso país voltou hoje a contabilizar mais 14 casos positivos da infeção pelo novo coronavírus, sendo 12 da cidade da Praia, 1 em Tarrafal de Santiago e 1 da ilha de São Vicente, este importado da ilha do Sal.

Em comunicado o Ministério da Saúde e da Segurança Social, informa que estes novos 14 casos positivos, resultaram de 117 amostras analisadas ontem no Laboratório de Virologia na cidade da Praia. O dia também fica marcado com o anúncio de mais 14 recuperados da Covid-19.

Conforme a mesma fonte a cidade da Praia registou 12 novos casos derivados de 57 amostras analisadas, das quais ainda 45 testaram negativo, sendo 24 de doentes em seguimento. Por sua vez do Concelho do Tarrafal foram analisadas sete amostras, tendo uma acusada positiva para a covid-19, e seis testaram negativo, entre as quais um de controlo de doente em seguimento.

Da ilha de São Vicente em cinco amostras analisadas, um testou positivo para a doença, enquanto que as restantes deram resultado negativo. Já o Concelho de Santa Cruz de Santiago foram examinadas 4 amostras, que tiveram resultados negativos, entre as quais de um doente em seguimento. Por fim a ilha da Boa Vista teve 26 amostras analisadas que acusaram resultado negativo para o novo coronavírus.

O MSSS avança que foram realizados seis exames de controlo de doentes em seguimento no concelho da Praia cujos resultados se mantiveram.

“Os doentes com infeção ativa, continuam em isolamento e com evolução favorável, com exceção de um doente que se encontra em estado critico” lê-se no documento assinado pelo Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

Cabo Verde regista um acumulativo de 435 casos de Covid-19, desde 19 de março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (375), Boa Vista (56, todos recuperados) e São Vicente (04, três recuperados).