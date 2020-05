Identificados 11 casos de contágio na mesma família em Maiorca

A ilha de Maiorca registou um aumento de 11 casos de infeção, depois de três dias só com dois casos.

As autoridades de Saúde das Ilhas Baleares identificaram uma família com 10 elementos infetados com o novo coronavírus, mas assintomáticos, depois de um membro com sintomatologia respiratória ter sido diagnosticado como positivo no hospital Son Llátzer de Palma.

Este é um aumento significativo de casos na ilha de Maiorca, que nos últimos três dias registou apenas dois casos, de acordo com o El País.

O doente com sintomas foi diagnosticado depois de se ter dirigido ao hospital. Depois, uma equipa de cinco profissionais de Saúde esteve envolvida no rastreio de contactos e localizou 14 pessoas, todas da mesma família. Depois de terem sido feitos testes a todos, 10 deles foram diagnosticados como positivos: oito adultos e dois menores.

Toda a família, incluindo os quatro que deram negativo, foram hospitalizados, para que se garanta o distanciamento, que não era possível no domicílio.

O doente que desenvolveu sintomas gere um estabelecimento de alimentação, que se encontra temporariamente encerrado.

