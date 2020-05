Teste de PCR confirma infeção por Covid-19 da grávida transferida do Sal para São Vicente

31/05/2020 13:27 - Modificado em 31/05/2020 13:37

A paciente grávida de 34 anos transferida da ilha do Sal para São Vicente, na passada quarta-feira 27, está mesmo infetada por covid-19, após confirmação do teste de PCR, pelo Laboratório de Virologia. A informação ainda não foi confirmada oficialmente. Mas este online sabe que as estruturas de saúde tanto do Sal como de São Vicente já foram informadas.

Depois de ter acusado positivo em dois testes rápidos que detetam anticorpos da covid-19, aplicados no Hospital Baptista de Sousa, na quinta-feira, 28, a mulher que está gravida de 7 meses, esperava pela confirmação do teste de PCR que hoje veio dar conta da infeção pelo novo coronavírus, responsável pela covid-19.

Recorda-se que segundo a Diretora do Hospital Baptista de Sousa, a paciente começou a sentir-se mal na quinta-feira, 28, quando se pensava fazer a cesariana, mas a mesma apresentava sintomas respiratórias e numa avaliação depararam com uma pneumonia bilateral, remetendo para fortes possibilidades de ser um caso suspeito de covid-19, pelo que os testes rápidos aplicados testaram positivo.

São Vicente que não tinha casos ativos desde o passado dia 06 de Maio, quando a cidadã chinesa que estava infetada pelo novo coronavírus recebeu alta hospitalar, regista assim mais um caso positivo da doença, elevando para 4 o número de casos acumulados de covid-19 na ilha.