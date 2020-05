Cidade da Praia volta a registar mais 15 novos casos de Covid-19

30/05/2020 18:11 - Modificado em 30/05/2020 18:11

O Ministério da Saúde e da Segurança Social, anunciou hoje mais 15 casos novos de covid-19 na cidade da Praia, referentes a 228 amostras analisadas ontem pelo Laboratório do Virologia.

Todos os novos casos registados referem-se à cidade da Praia que conta agora com 354 casos acumulados. Quanto aos doentes recuperados da doença são mais doze, passando o total a ser de 167 pessoas.

“Os doentes com infeção ativa continuam em isolamento e com evolução favorável à exceção de um doente que está em estado grave” lê-se no comunicado.

Cabo Verde regista um acumulativo de 421 casos de Covid-19, desde 19 de março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (362), Boa Vista (56) e São Vicente (03).

Do total, registaram-se quatro óbitos, dois doentes transferidos para os seus países de origem e 167 doentes recuperados, fazendo com que o país tenha neste momento 248 casos ativos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 364 mil mortos e infetou mais de 5,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,4 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.