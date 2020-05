Restaurantes vão passar a funcionar para além das 21 horas

29/05/2020 17:01 - Modificado em 29/05/2020 17:01

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva assegurou hoje que, no âmbito do plano de desconfinamento que levanta restrições impostas pelo Governo na sequência da pandemia da covid-19, os restaurantes vão a partir de segunda-feira, 01 de junho, passar a funcionar para além das 21 horas.

Conforme o governante, o plano de desconfinamento aprovado com o fim do estado de emergência prevê que as restrições que obrigavam os restaurantes a encerrar os serviços até às 21 horas sejam levantadas em todo o território nacional.

O PM garantiu que ainda hoje vai ser publicada uma resolução aprovada pelo Conselho de Ministros, para as medidas a serem obedecidas e procedimentos permanente de segurança sanitárias, alertando ainda que as medidas de prevenção devem continuar, como uso de máscaras, distanciamento social e higienização.

Certamente um balão de oxigénio para os proprietários de restaurantes de São Vicente que há muito veem envidando esforços junto do Governo para alterar o horário de encerramento dos seus estabelecimentos de restauração.

Ulisses Correia e Silva anunciou que as ligações aéreas inter-ilhas vão ser retomadas a 30 de Junho, que incluirá a ilha de Santiago, que também retomará as ligações marítimas de passageiros nesta mesma data.

Já os festivais, festas e jogos em diversas modalidades, estes, serão retomadas somente no último dia do mês de outubro.