Boa Vista: Ligações marítimas de passageiros vão ser retomadas na segunda-feira

29/05/2020 16:46 - Modificado em 29/05/2020 16:46

O Governo anunciou hoje que as ligações marítimas interilhas de passageiros, tendo como origem e destino a ilha da Boa Vista, vão ser retomadas na próxima segunda-feira, 01 de junho.

Depois de mais de 2 meses com as ligações marítimas suspensas, devido ao primeiro caso de covid-19 na ilha, mais precisamente a 19 de março, a Boa Vista volta a abrir-se às ligações marítimas com as demais ilhas, à exceção de Santiago para onde as viagens regulares continuam interditas até 30 de junho.

A ilha da Boa Vista que registou 56 casos de covid-19 (53 recuperados, 1 óbito e 2 repatriados), não regista novos casos positivos há seis semanas consecutivos.

Cabo Verde regista 390 casos acumulados de covid-19, desde 19 de março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (331), Boa Vista (56) e São Vicente (03). Do total, registaram-se quatro óbitos, dois doentes evacuados para os seus países de origem e 155 doentes recuperados, fazendo com que o país tenha neste momento 229 casos ativos.