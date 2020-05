HBS confirma teste rápido positivo para paciente grávida que veio do Sal

29/05/2020 13:30 - Modificado em 29/05/2020 15:03

Uma grávida de 34 anos, que devido a complicações na gravidez foi evacuada na quarta-feira, 27, da ilha do Sal para o Hospital Baptista de Sousa em São Vicente, testou ontem positivo no teste rápido que deteta anticorpos de covid-19, mas, no entanto, aguarda-se para a realização do teste de PCR para se saber se está infetada ou não com o novo coronavírus.

Conforme Ana Maria Brito, presidente do Conselho de Administração do Hospital Baptista de Sousa (HBS), a paciente que veio do Sal está no sétimo mês de gravidez, tendo ontem apresentado sintomas de falta de ar e depois de exames feitos passou a ser um caso suspeito de covid-19.

“Ontem quando se pensava fazer a cesariana, a mulher apresentava sintomas respiratórias e numa avaliação depararam com uma pneumonia bilateral, e os testes de anticorpos feitos deram positivo” revelou à rádio pública a presidente da direção do HBS, para quem esta mulher passou a ser um caso suspeito de covid-19.

Para já afirmou que a mesma está estável, não tem falta de ar pelo que está “estacionária”. As amostras para a realização do teste de PCR vão ser encaminhadas ainda na tarde de hoje num voo sanitário para a ilha de Santiago, onde vai ser processadas pelo Laboratório de Virologia na cidade da Praia, para se confirmar se está ou não infetada com covid-19.

Neste momento, garantiu que a Delegacia de Saúde do Sal já está a par do ocorrido e que assim como o Hospital Baptista de Sousa, já estão a identificar todos os contatos desta paciente para isolamento.

Atualizado às 15H02