São Vicente recebe em junho campanha de regularização do licenciamento de embarcações de boca aberta e semi-industriais

29/05/2020 13:34 - Modificado em 29/05/2020 13:34

A ilha de São Vicente vai receber na primeira semana de junho a campanha de registo e licenciamento de embarcações de boca aberta e semi-industriais a nível nacional, levada a cabo pelo Instituto Marítimo Portuário (IMP), para diminuir o número de embarcações pendentes de normalização.

O IMP assegura que a campanha de regularização do licenciamento de embarcações de boca aberta e semi-industriais, irá garantir a segurança dos pescadores, estatísticas pesqueiras “fidedignas”, visando uma melhor fiscalização da atividade pesqueira.

Até ao momento o Instituto Marítimo Portuário garante que já foram emitidas mais de 200 licenças, mais de 20 registos, bem como outras regularizações em três municípios do país. “Até ao final do mês de junho espera-se cobrir todas as ilhas no âmbito da campanha de regularização do licenciamento de embarcações de boca aberta e semi-industriais” refere a mesma fonte.

Para esta sexta-feira, está prevista o registo e licenciamento de embarcações de boca aberta e semi-industriais em Santa Cruz de Santiago, enquanto que São Vicente, Ribeira Grande de Santiago, São Nicolau, Boa Vista, São Domingos de Santiago e Sal, serão contempladas no início do mês de junho.