Cruz Vermelha do Tarrafal distribui 100 cestas básicas

29/05/2020 00:19 - Modificado em 29/05/2020 00:19

O Conselho Local da Cruz Vermelha do Município Tarrafal de São Nicolau, vai esta sexta-feira, 29 de maio, realizar uma campanha de distribuição de 100 cestas básicas e 100 kits de higiene a famílias mais vulneráveis do município.

É de salientar que esta ação beneficiará estas 100 famílias é fruto das campanhas: “Higienização no combate ao Covid-19” – iniciativa do Conselho Local do da Cruz Vermelha; “Driblando o COVID-19” e “ MI EH CABO VERDE”, estas duas últimas são iniciativas nacionais.

Esta campanha conta com a parceria da Câmara Municipal Tarrafal de São Nicolau.