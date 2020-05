Concorrente que esteve preso 37 anos por crime que não cometeu conquista “Got Talent” e faz Elton John chorar – c/vídeo

28/05/2020 17:07 - Modificado em 28/05/2020 17:07

Nas redes sociais, o vídeo da atuação soma milhares de partilhas.

Falsely imprisoned for 37 years, @Archieisfree is here and his voice is heard. His second chance begins on #AGT this Tuesday 8/7c on @NBC. pic.twitter.com/aHh4hKydGw — America's Got Talent (@AGT) May 22, 2020

Archie Williams é um dos protagonistas da atual edição do “America’s Got Talent”. Segundo o The Guardian, no concurso de talentos, o concorrente contou que esteve preso durante 37 anos depois de ter sido condenado por violar e esfaquear uma mulher, um crime que não cometeu.

“Sabia que estava inocente. Não cometi um crime, mas sendo jovem negro e pobre não tinha a capacidade económica para lutar contra o estado do Louisiana, em tribunal”, contou o concorrente no “America’s Got Talent”, acrescentando que foi libertado depois de terem sido encontradas novas provas de ADN.

No programa da talentos norte-americano, Archie Williams cantou “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, de Elton John, e conquistou o público de imediato. Nas redes sociais, Elton John confessou que chorou ao ver a atuação: “Chorei ao ouvir a história do Archie e ao vê-lo cantar”.

“A coragem e o perdão demonstrados por ele inspiram-nos. É o mesmo espírito que o mundo encontrou no Nelson Mandela”, escreveu o músico britânico.

Sapo/T.D.