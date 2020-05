Google vai ajudá-lo a personalizar o Gmail

28/05/2020 14:35 - Modificado em 28/05/2020 14:35

Não se trata de uma nova ferramenta mas sim uma forma de organizar o serviço de e-mail.

© Reuters

A Google anunciou que introduzirá uma nova funcionalidade no Gmail que permitirá aos utilizadores personalizarem um menu rápido com as suas opções e definições preferidas.A funcionalidade estará disponível como parte das ferramentas G Suite e de contas pessoais do e-mail da Google.

“Estamos a tornar estas opções mais fáceis de encontrar e deixar-te explorá-las em tempo real, para que a tua inbox atualize imediatamente para te mostrar exatamente o que a definição fará. Esperamos que isto faça com que o Gmail funcione melhor para ti”, pode ler-se no comunicado da Google partilhado pelo GadgetsNow.

A tecnológica de Mountain View explica ainda que esta atualização não é uma nova ferramenta mas sim uma definição que permitirá a cada um organizar o seu Gmail como considerar melhor.

Por Miguel Patinha Dias em Notícias ao Minuto