Primeiro voo da TAP terá como destino a ilha de São Vicente

28/05/2020 00:20 - Modificado em 28/05/2020 00:20

A Transportadora Aérea Portuguesa (TAP), que já tinha anunciado a retoma dos voos para Cabo Verde a partir de 03 de julho, deu conta que o primeiro voo com saída de Lisboa terá como destino o Aeroporto Internacional Cesária Évora em São Vicente.

De acordo com o seu agendamento, a TAP fará três ligações no dia 03 de julho com Cabo Verde, nomeadamente Lisboa/São Vicente, Lisboa/Praia e Lisboa/Sal, sendo que para o dia 05 estão previstos mais dois voos nos percursos Lisboa/Praia e Lisboa/Sal.

A primeira ligação ao arquipélago terá partida de Lisboa às 16:45 e chegada prevista ao Aeroporto Internacional Cesária Évora às 19:00, enquanto que o regresso à capital portuguesa está marcado para 04 de julho, às 08:00.

Os voos Lisboa/Sal serão realizados às sextas-feiras e domingos com partida de Lisboa às 21:55 e chegada à ilha do Sal às 23:30. Já os voos com a capital cabo-verdiana terão início às 23:40 e chegada ao Aeroporto Internacional Nelson Mandela às 02:00.

De realçar que todos os voos entre Portugal e Cabo Verde efetuados pela TAP foram suspensas a 17 de Março devido a pandemia da covid-19.