Reagentes deteriorados paralisam Laboratório de Virologia e durante mais dois ou três dias não haverá resultados

28/05/2020 00:15 - Modificado em 28/05/2020 00:15

A não divulgação pelo segundo dia consecutivo do resultado das amostras analisadas pelo Laboratório de Virologia na cidade da Praia, está relacionado com “um problema técnico” com um pacote de testes PCR que estão deteriorados e que chegaram recentemente a Cabo Verde, revelou Maria da Luz Mendonça, presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP).

Questionada sobre a fiabilidade dos testes e se este problema verificado com os reagentes não coloca em causa o trabalho já realizado, a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública diz que não. “O laboratório funciona sempre com controlo de qualidade e há testes padrão que sempre se têm utilizado. Os resultados dos testes quando são divulgados têm de ter a confiança de que é positivo ou negativo. Tem de se ter essa certeza”. A mesma assegurou que “o laboratório trabalha sempre com dois testes no sentido de fazer o controlo de qualidade. Se um dá positivo, o outro faz o controlo antes de se divulgar”.

A presidente da INSP, no entanto, não avançou uma data concreta para a retoma da divulgação de resultados, salientando apenas que o problema poderá ficar resolvido nas próximas 48 horas.

Maria da Luz Mendonça, adiantou que neste momento há cerca de 300 amostras pendentes no Laboratório de Virologia, não só da ilha de Santiago, mas também da Boa Vista e de São Vicente.

Cabo Verde regista até agora 390 casos confirmados de covid-19, distribuídos por Santiago (331), Boa Vista (56) e São Vicente (03). Deste acumulado, 155 já foram dados como recuperados e ainda 4 óbitos a lamentar (três cidadãos nacionais na cidade da Praia e 1 cidadão estrangeiro na Boa Vista) e dois doentes que foram evacuados para o seus países de origem, fazendo com que o país tenha neste momento 229 casos ativos de Covid-19, todos eles na ilha de Santiago.