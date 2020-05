Adeptos pedem celeridade no desfecho da época desportiva e lamentam término das provas

27/05/2020 23:38 - Modificado em 27/05/2020 23:38

Apesar do nosso país estar a ser afetado pela pandemia da covid-19, o anúncio do término da época desportiva por parte do Governo, não apanhou desprevenido alguns adeptos, que, no entanto, não entendem a demora na tomada de decisões por parte de quem de direito sobre como serão definidos os campeões regional da época 2019/20.

Sem colocar em questão a decisão tomada pelo Governo, face à grave situação sanitária que o país e o mundo atravessam, alguns adeptos com quem falamos entendem que já deveria ter sido anunciado a decisão final sobre como deverão ficar as provas regionais que estavam em curso.

“Entendendo perfeitamente que a medida está de acordo com o momento que vivemos em Cabo Verde. A certa altura defendi que as provas deveriam ser concluídas à porta fechada, mas nesta altura os clubes já não conseguem manter os jogadores, visto que as despesas são feitas normalmente até ao final do mês de Maio, para os clubes que vão para o nacional. Há clubes com muitos problemas financeiros e que nesta altura um reatamento por uma semana ou duas só traria problemas. Mas as autoridades competentes na matéria estão atrasadas no que toca à decisão final dos vencedores e quem descerá ou não de divisão. Estamos ansiosos como seria normal” sustenta Carlos Dias.

Por sua vez, Miguel Nascimento, não tem dúvidas que neste momento já não há condições para serem retomadas as provas desportivas, devido a vários fatores, principalmente o de ordem financeira de alguns clubes e também porque alguns jogadores já não terão os indícios físicos exigidos. “Sinto falta de estar no Adérito Sena que era a minha casa aos finais de semana, mas agora tenho que conformar-me com o término das provas. Só que não entendo a demora da FCF e da Associação Regional em anunciar as decisões da época” revela.

Neste momento como pudemos constatar, as opiniões entre alguns dirigentes desportivos na ilha divergem, pelo que alguns pedem a retoma da 1 e 2ª Divisão, relembrando que aquando da suspensão das provas, faltavam apenas duas jornadas. Outros, por sua vez, entendem que já não há condições para uma possível retoma das provas, requerendo decisões sobre o final desta época desportiva em São Vicente.