Primeiro-ministro diz que lay-off evitou desemprego em massa – c/vídeo

27/05/2020 17:57 - Modificado em 27/05/2020 17:57

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse no primeiro dia da segunda sessão parlamentar do mês de maio, que sem as medidas de lay-off, devido a crise provocada pela pandemia de Covid-19, milhares de pessoas poderiam estar no desemprego. A medida do regime de suspensão de contrato laboral onde os trabalhadores recebem 70% do salário, termina a 30 de junho.

Ainda em referência ao Regime de Rendimento Solidário, Ulisses Correia Silva diz que mais de 23 mil já foram pagos e que cerca de 30% da população cabo-verdiana beneficiou de cestas básicas.