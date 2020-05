Recusa-se a atender mulher sem máscara. Esta usa as cuecas como proteção

27/05/2020 13:54 - Modificado em 27/05/2020 13:54

Mulher não esteve com ‘meias medidas’ e arranjou logo forma de contornar a situação.

© Reprodução The Sun

Uma mulher, na Ucrânia, ficou revoltada pelo trabalhador de um posto dos CTT ter cumprido as regras de segurança no local e se ter recusado a atendê-la por ela não ter uma máscara no rosto. Para desafiá-lo, decidiu usar as cuecas como proteção.

Imagens de videovigilância do local mostram a mulher a retirar as cuecas e a colocá-las sobre o rosto, enquanto os restantes clientes do espaço tentam não mostrar o seu espanto com a situação.

De acordo com os media locais, a mulher será uma residente local, mãe de dois filhos, que não estaria contente com as novas regras que a obrigam a usar máscara.

O posto de Correios de Nova Posha já fez saber que o trabalhador que divulgou as imagens nas redes sociais será alvo de um processo disciplinar.

Por Andrea Pinto em Notícias ao Minuto