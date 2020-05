Pombo suspeito de espionagem para o Paquistão preso na Índia

Animal estava pintado de rosa e tinha um anel codificado na pata.

Foto: Getty Images

Um pombo foi preso pela polícia na Índia, suspeito de realizar espionagem para o Paquistão, avança o The Telegraph.

As autoridades encontraram um código secreto marcado numa das patas do pombo depois do alerta dado por uma moradora do distrito de Kathua, em Caxemira, que relatou às autoridades ter encontrado um pássaro pintado de rosa e com um anel codificado na pata.

O pombo terá voado através da fronteira e a polícia tenta agora decifrar o código que o animal tinha associado.