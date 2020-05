Assaltante dispara dois tiros na Agência da CECV

27/05/2020 12:05 - Modificado em 27/05/2020 13:21

Um homem armado entrou na manhã de hoje nas instalações da agência da Caixa Económica em Fonte Cónego, São Vicente. O assaltante, segundo testemunhas no local, terá chegado à dependência bancária pouco depois da abertura, efectuando dois disparos com uma arma de fogo. Um no interior e outro à saída da agência, abandonando o local numa mota.

O assaltante entrou na agência vestindo um fato de macaco cor de laranja, de capacete colocado na cabeça e uma mochila às costas, isto segundo relato de testemunhas que assistiram à ocorrência.

O homem abandonou as instalações com um quantia indeterminada de dinheiro e, durante a saída apressada ainda deixou cair algumas notas, segundo relato da mesma testemunha. A fuga do local deu-se numa moto que o mesmo deixou estacionada nas imediações da agência bancária.

As autoridades, tanto a Polícia Nacional como a Polícia Judiciária já estão no terreno, na pista do homem que uma testemunha identificou como sendo “forte e de pele escura”.

Tanto a direcção da Caixa Económica, como a Polícia Nacional ainda não prestaram declarações sobre o ocorrido.

Em actualização