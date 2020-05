Marcados para quinta-feira mais dois voos de repatriamento de Portugal e dos Estados Unidos da América

26/05/2020 23:48 - Modificado em 26/05/2020 23:49

Foto: Inforpress

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, divulgou que na próxima quinta-feira, 28, vão ser realizadas mais dois voos de repatriamento de cidadãos cabo-verdianos retidos em Portugal e nos Estados Unidos da América devido a pandemia de covid-19.

Conforme Luís Tavares, estes voos estão inseridos na resolução 73, de 15 de maio, que define as novas condições de repatriamento de cidadãos cabo-verdianos que estão retidos no exterior por causa da interdição dos voos.

Para esta quinta-feira, 28, está aprazado o repatriamento de cerca de 120 cidadãos nacionais retidos em Portugal, assim como cerca de 80 retidos nos Estados Unidos da América. “Alguns já estavam à espera de uma oportunidade para virem a Cabo Verde” elucidou Luís Tavares.

Sobre a ligação com Boston (EUA), Luís Filipe Tavares esclareceu que partirá da cidade da Praia com cidadãos norte-americanos e no regresso a Cabo Verde trará os cidadãos nacionais retidos neste estado americano.

O mesmo referiu ainda que entre o próximo fim-de-semana e início do mês de junho deverá ser a vez do repatriamento de 33 cidadãos cabo-verdianos retidos no Senegal.

Como consta da resolução aprovada em Conselho de Ministros, todas as pessoas que regressarem a Cabo Verde terão de cumprir uma quarentena obrigatória num dos hotéis da cidade da Praia, por um período de 15 dias e sujeitos a testes de despistes de covid-19 no término da quarentena.