COVID-19/Balanço: Praia apresenta três mortes, mais de trezentos infetados, noventa e nove recuperados e ninguém sabe como vai terminar

26/05/2020 23:40 - Modificado em 26/05/2020 23:40

Nas últimas 24 horas o Ministério da Saúde não divulgou novas informações sobre o quadro epidemiológico da covid-19 no país, sobretudo da ilha de Santiago que é a única que neste momento regista casos ativos da doença.

Desde meados de abril que Cabo Verde vem registando, quase diariamente, novos casos de infeção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2, causador da doença Covid-19, o que fez com que o número acumulado de doentes subisse para os 390 a nível nacional. Por outro lado, de salientar que houve um acréscimo no número de pessoas recuperadas que se situa nos 155. Com mais o óbito anunciado hoje, o nosso país passa a registar quatro mortes provocadas pela Covid-19.

No número de infetados, sobressai a ilha de Santiago, que tem sido até ao momento a ilha mais fustigada pela pandemia da covid-19 e que nos últimos dias ultrapassou as três centenas de infetados (331), das quais ainda constam três óbitos e 99 recuperados.

Por sua vez, a ilha da Boa Vista que inicialmente era a mais afetada pela pandemia, não registou nas últimas cinco semanas casos positivos da doença, sendo que o último caso remonta ao passado dia 27 de Abril. Até a presente data a ilha que registou 56 casos confirmados de Covid-19, não tem casos ativos da doença, após a recuperação de 53 pessoas. A ilha registou uma morte, um turista inglês que estava de férias na ilha e dois outros turistas com Covid-19 que foram evacuados para os seus países de origem (Inglaterra e Holanda).

Já a ilha de São Vicente que teve três casos diagnosticadas de Covid-19, está neste momento sem casos ativos, depois da recuperação da cidadã de nacionalidade chinesa que estava em isolamento no Hospital Baptista de Sousa, de resto o único caso que mereceu cuidados mais específicos, assim como o marido e a filha.

Neste momento o nosso país tem o registo acumulado de 390 casos de covid-19, 155 recuperados e quatro óbitos.