Estado de Cabo Verde atribui pensão mensal aos filhos menores de Jorge Neto

26/05/2020 23:51 - Modificado em 26/05/2020 23:51

Funeral de Jorge Neto no Cemitério da Amadora

Os dois filhos menores de Jorge Neto, falecido no passado dia 20 de fevereiro, na sequência de um duplo AVC sofrido no dia 30 de dezembro, em casa, quando antes tentava viajar para Cabo Verde, onde tinha agendado um show de passagem de ano em São Vicente, vão passar a auferir um valor mensal de 75 mil escudos atribuídos pelo Governo de Cabo Verde.

A medida consta de uma resolução datada de hoje, 26 de maio, e que já foi publicada no Boletim Oficial, dando conta que o valor será pago através do Orçamento Geral de Estado à mãe e representante dos dois filhos menores, com efeitos a partir do mês de junho.

Jorge Neto nasceu a 03 de dezembro de 1964, em São Tomé e Princípe, filho de mãe cabo-verdiana, natural da Ponta do Sol em Santo Antão e pai santomense, faleceu em Lisboa aos 55 anos de idade, depois de várias semanas internado no Hospital S. Francisco Xavier, na sequência de um acidente vascular cerebral (AVC).

Jorge Neto, um autêntico “animal de palco” que durante a sua carreira nos deleitou com momentos ímpares, apareceu na música cabo-verdiana quando, em representação da comunidade holandesa, país onde na altura residia, venceu em 1987 o concurso de vozes Todo o Mundo Canta, com o tema ‘Rosinha’. Um ano depois, em 1988 e até 1995 faz parte da banda Livity com quem gravou dois álbuns, antes de se dedicar a uma carreira a solo. Voltaria, alguns anos depois, em 2007, a integrar os Livity após a reativação da banda, prosseguindo contudo, a sua carreira a solo

Entre várias distinções de que foi alvo constam o Prémio de Melhor Artista em Palco, nos CVMA (2011 e 2012), assim como com o Prémio Mérito e Excelência atribuído na segunda edição do Somos Cabo Verde que se realizou em 2016.

Foi nesse mesmo ano (2016), depois de 11 anos sem gravar, que Jorge Neto lançou o álbum “Nha Palco”.

Antes Neto gravou outros álbuns, nomeadamente “Dja ca Da”; “Jorge Neto”; “Papia Bu Manera”; “Dia Diferente”; “Neto e Cabo Verde”; “Boca Povo”; “Rapaz Novo” e “Harmonia”. Na memória de todos permanecerá para sempre temas emblemáticos interpretados durante da sua carreira, como por exemplo: Rosinha, Sem Ninguém, Felicidade, Papia bu Manera, Nha Rubera, Salta Rapacinhu… entre tantos e tantos.