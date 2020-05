Cidade da Praia regista mais uma morte por Covid-19 elevando para quatro o total nacional

26/05/2020 14:01 - Modificado em 26/05/2020 14:01

O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, anunciou hoje que uma mulher de 55 anos, infetada com covid-19 e que estava internada em estado grave no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, faleceu vítima de Covid-19. Com esta morte a cidade da Praia contabiliza ter três óbitos, todos cidadãos nacionais, o quarto a nível nacional.

Arlindo do Rosário fez estas declarações à imprensa durante uma visita de trabalho a vários bairros da Praia, onde referiu que a paciente padecia de outros problemas de saúde, o que agravou o seu quadro clínico levando ao óbito. “É um dos casos que estava em situação grave, que temos vindo a anunciar que estava numa situação mais complicada com alguns problemas de saúde e infelizmente não conseguiu resistir e faleceu” elucidou o Ministro da Saúde.

Arlindo do Rosário salientou ainda que outro paciente requer cuidados intensivos, mas que não está a ser ventilado. O mesmo tem outros problemas de saúde, o que poderá agravar o seu quadro clínico.

Com mais esta morte o nosso país regista quatro mortes provocados por covid-19, sendo três cidadãos nacionais na cidade da Praia e um estrangeiro na ilha da Boa Vista, que de resto foi o primeiro a ser registado em Cabo Verde.

Cabo Verde tem neste momento um acumulado de 390 casos de Covid-19. Já o número de recuperados é de 155, com quatro óbitos a lamentar.