Retoma do Totoloto e possibilidade de jogos online

25/05/2020 23:23 - Modificado em 25/05/2020 23:23

A Cruz Vermelha de Cabo Verde, através do departamento de jogos, informa os apostadores que já retomou, esta segunda-feira, 25 maio, o pagamento dos prémios referentes aos jogos sociais de Cabo Verde, como o Totololo, Joker e Lotaria Nacional.

Através de um comunicado, o departamento de Jogos Sociais da Cruz Vermelha de Cabo Verde informa que o pagamento dos prémios já pode ser efectuado em todas as agências nacionais.

Recorda-se que no passado dia 30 de Março, a Cruz Vermelha anunciou a suspensão do Totoloto Nacional, por causa do cancelamento dos voos domésticos impostos pela pandemia do novo coronavírus e também para evitar a aglomeração de pessoas nas agências sinalizadas para os apostadores.

Segundo o departamento de jogos da Cruz Vermelha, os pagamentos foram suspensos devido à pandemia, com a implementação da estratégia para a retoma em breve dos jogos assim como dos pagamentos.

Segundo presidência da Cruz Vermelha de Cabo Verde, cerca de 86 por cento da sustentabilidade dos projetos da Cruz Vermelha deriva desses jogos.

Relembrando que uma empresa norte-americana ganhou o concurso para a instalação desse tipo de jogos online em Cabo Verde, no valor de 300 mil contos. Mas a Cruz Vermelha aguarda desde então a assinatura do contrato de concessão por parte do governo.

No entanto, esta nova situação imposta pela pandemia e a consequente suspensão do Totoloto vem evidenciar a necessidade de mudar para apostas online, o que possibilitaria às pessoas, mesmo estando a cumprir isolamento social a possibilidade de fazer as suas apostas.

Alguns apostadores, usando a página oficial da instituição mostraram o seu desagrado pela reabertura das apostas nos moldes antigos.

“Não concordo que devam abrir novamente os jogos do Totoloto sem a sua muito esperada renovação e modernização. Se levarmos em conta os efeitos desastrosos da pandemia, em que quase tudo está sendo processado online, tomaríamos outras medidas. Eu sou contra a abertura dos jogos do Totoloto nos moldes antigos”, afirma um apostador.

Outro apostador, também defende que esta é uma “boa altura de informatização e jogar através dos telemóveis… assim não haverá filas nem aglomeração de pessoas”, no entanto reconhece que “pelos vistos não vai acontecer tão cedo”.

Cabo Verde está tão avançado nas novas tecnologias, portanto acreditam que em nada justifica esse atraso da Cruz Vermelha em modernizar o Totoloto.

“O novo coronavírus, que ninguém desejava, é certo, proporcionou-vos agora a oportunidade de informatizar o Totoloto promovendo as apostas on-line”, escreve outro apostador.