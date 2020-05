Ribeira Grande: Pessoas estão a cumprir com o uso de máscaras, mas nota-se algum mau uso

25/05/2020 23:10 - Modificado em 25/05/2020 23:10

Numa ronda feita pelas principais artérias da cidade da Ribeira Grande de Santo Antão, o NN notou que no decorrer do primeiro dia da entrada em vigor do decreto-lei que regulamenta a utilização das máscaras de proteção e de outras medidas de higienização para a prevenção da covid-19, houve um cumprimento quase generalizado por parte das pessoas, mas devido a falta de informações sobre a forma correta de uso, deparamo-nos com algumas pessoas a usarem-nas de forma incorreta.

Como medida complementar para limitar a transmissão do Sars-Cov2 na comunidade, bem como outras medidas de higienização e prevenção do contágio e de vigilância sanitária, em decorrência do princípio da precaução em saúde pública, o decreto-lei promulgado pelo Presidente da República, prevê regras de utilização de máscaras de proteção, tais como a obrigatoriedade do seu uso aos trabalhadores dos sectores público e privado, cujas funções implicam um contacto direto com o público, bem como aos utentes e clientes desses serviços.

Nisto notamos que a medida que entrou hoje em vigor está a ser cumprida escrupulosamente na cidade da Ribeira Grande, onde diariamente muitas pessoas procuram os serviços bancários, correios, estruturas de saúde, estabelecimentos comerciais, entre outros.

Porém mesmo com o cumprimento generalizado do decreto-lei, notamos que muitas pessoas estão a usar de forma incorreta as máscaras, apontando a falta de informações por detrás do mau uso, o que segundo alguns especialistas de saúde podem trazer outros problemas para a saúde.

Em muitos casos devido ao calor intenso que por estes dias se faz sentir, muitas pessoas saem dos estabelecimentos e não tendo outra opção, ao facto de estarem ainda em fase de adaptação, retiram as máscaras para poder respirar melhor, e nisto acontecem algumas irregularidades que podem pôr em causa a saúde dessas pessoas.

“Sinceramente não sei como usar a máscara. Retirei da cara sem ter os devidos cuidados, porque não tenho álcool gel ou nenhum outro desinfetante. Estou ainda em fase de adaptação e com este calor fica pior, por isso sei que poderá haver falhas que podem ser graves para a minha saúde. Falta mais um pouco de informações das autoridades, não para o uso mas também na forma correta de retirá-las” assegurou-nos Sónia Lima que saía de um estabelecimento comercial.

Por sua vez, Maria Lima, que deixava às pressas o Hospital João Morais, retirando a máscara para ter algum alívio, notamos que não teve os cuidados necessários que as normas exigem para a retirada da mesma. A própria confidenciou-nos que teve a noção de não ter tido os devidos cuidados para fazê-lo com segurança. “É complicado ter cuidados na sua retirada se não temos algum desinfetante para as mãos. Sei dos riscos que corro ao não tirar da melhor forma a máscara” sustentou.

De realçar que o incumprimento das regras sobre a obrigatoriedade das máscaras de proteção pode custar às empresas coimas entre os 15.000 e os 500.000 escudos, bem como a suspensão da atividade, encerramento ou cancelamento da licença.