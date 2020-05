CS Mindelense: 101 anos da sua fundação em ano atípico

O Clube Sportivo Mindelense comemorou esta segunda-feira, 25 de maio, os 101 anos da sua fundação, num ano atípico devido a pandemia da Covid-19. Segundo o presidente do clube, Daniel Jesus, consciente da gravidade da situação pela qual o país passa, tal condicionou os Leões da Rua de Praia na defesa do título de campeão nacional. Problemas financeiros e o não pronunciamento das entidades competentes sobre a época desportiva são outros temas abordados pelo presidente do Clube nesta curta entrevista concedida ao NN.

Notícias do Norte- O clube comemora hoje 101 anos de fundação num ano atípico, devido a pandemia da covid-19. Como é para o clube comemorar mais um aniversário neste cenário?

Daniel Jesus- É claro que é um pouco estranho, não é? Aliás como tudo neste momento… em que tudo que fazemos mostra-se um pouco atípico. No ano em que queríamos defender o título nacional as competições foram canceladas.

NN-Neste momento quais são as maiores dificuldades que o clube enfrenta?

DJ- As dificuldades do clube são as de sempre, só que agora de uma forma mais agravada… de ordem financeira.

NN- Como vê o término das provas desportivas por parte do Governo?

DJ- Entendemos o cancelamento das competições. Não entendemos o timing e a ausência de diálogo das autoridades desportivas no complemento à decisão do Governo. Precisamente o que quero dizer é que na sequência da decisão do Governo, deveria ter acontecido um comunicado da FCF no sentido de cada associação adequar as medidas que se impunham. Quando falo em timing quero dizer que a paragem das competições deveria ter sido melhor equacionada. A 17 de março foram extemporaneamente paradas as atividades desportivas. Ainda não tínhamos a situação que viemos a ter nas 3 ilhas onde apareceram casos. Faltando apenas duas jornadas, com uma melhor ponderação, o regional poderia ser concluído até final de março ou antes. Bastaria realizar uma jornada ao meio da semana e a última jornada final no final da semana. Era o quanto bastava. Pelo menos definia-se o campeão regional. Quanto ao campeonato nacional, esse sim, poderia, como foi, ser cancelado…. Mas os regionais ficavam resolvidos. Agora, dois meses depois não há mais condições para tal.

NN- Que decisão está a espera por parte da FCF e da Associação Regional de Futebol no tocante aos possíveis vencedores das provas?

DJ- Há regiões onde por uma questão de justiça pode-se atribuir o título. Mas há outras onde é manifestamente impossível. As autoridades desportivas deveriam ter equacionado este cenário lá atrás, agora não há como. Os clubes tinham compromissos assumidos com os colaboradores até maio, com a final do Campeonato Nacional. Não temos mais condições de protelar o vínculo com os colaboradores. É claro que há um sentimento de frustração generalizado. Haverá sempre beneficiados e prejudicados em qualquer decisão que se venha a tomar. O que se espera é que haja ponderação e coerência nas decisões e que possivelmente sejam ouvidas todos as partes envolvidas, mas é claro, nunca havera consenso nessa matéria. Contudo, em nome de um bem mais precioso, que é a saúde e a vida das pessoas, haverá sempre ainda capacidade de, mesmo que as decisões não agradem de todo, todos estaremos prontos para dar a sua contribuição e em 2020/21 o clube participar nas competições da ARFSV e FCF. A resiliência do clube é inegável.

O CS Mindelense clube mais antigo de Cabo Verde, fundado em 1919, é detentor do maior número de títulos nacionais, mais precisamente 13 conquistas. O ano de 1976 ficou marcado pela primeira conquista do primeiro campeonato de um Cabo Verde idependente. No entanto, o primeiro título de campeão nacional foi conquistado no longínquo ano de 1937/38.