Covid-19: Cidade da Praia soma mais 10 casos positivos

25/05/2020 14:12 - Modificado em 25/05/2020 14:12

A cidade da Praia registou esta segunda-feira, mais 10 casos positivos de Covid-19 elevando o total nacional de casos acumulados para 390.

A informação foi avançada hoje, em comunicado, pelo Ministério da Saúde, que informa que o Laboratório de Virologia, na cidade da Praia, analisou um total 50 amostras, todas da ilha de Santiago, sendo 43 amostras do concelho da Praia, onde 33 testaram negativo e 10 positivo.

Das restantes amostras, duas da Cidade Velha e uma do Tarrafal, deram negativo e quatro ainda estão à espera dos resultados.

A nível nacional o país contabiliza neste momento um acumulado de 390, com 155 recuperados e 3 óbitos.

Os doentes com infeção ativa, continuam em isolamento e com evolução favorável, com exceção de um doente que se mantém em estado grave.

No comunicado o Ministério da Saúde reforça o apelo para que as pessoas fiquem em casa, que se submetam aos testes rápidos de despistagem gratuita nos bairros da capital e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação do COVID-19.