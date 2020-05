Seguradora Garantia oferece quatro mil testes rápidos para combate à Covid-19

25/05/2020 14:00 - Modificado em 25/05/2020 14:00

A Garantia – Companhia de Seguros de Cabo Verde fez um donativo ao Ministério de Saúde e Segurança Social (MSSS), esta 2ª feira, dia 25 de maio, nas instalações do Depósito Central de Medicamentos, sito em Tira Chapéu, cidade da Praia, de 4.000 testes rápidos como contributo ao Governo na massificação do diagnóstico da Covid-19 e na luta contra esta pandemia.

De acordo com a companhia seguradora, esta oferta enquadra-se na sua política de Responsabilidade Social pois, enquanto seguradora que tem como missão ser “um ativista da proteção e segurança dos cabo-verdianos, e a responsabilidade, como líder do mercado, de retribuir a confiança que os seus clientes e parceiros institucionais têm depositado nos seus produtos e serviços”.

E com este gesto simbólico reafirma o compromisso que têm com o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Neste sentido, parte do valor despendido na aquisição dos 4.000 testes à Emprofac, veio do orçamento do Prémio Garantia Comunidade, iniciativa de âmbito social que a Companhia ia lançar no passado mês de março, mas foi adiada para 2021 devido à situação sanitária que o país enfrenta.