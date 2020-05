Andebol: Fred Fernandes assina pelo Boavista Andebol Clube e fala em sonho realizado

24/05/2020 22:35 - Modificado em 24/05/2020 22:35

O andebolista internacional cabo-verdiano, Fred “Fredesbo” Fernandes, de 23 anos, ex-Atlético do Mindelo, foi anunciado este fim-de-semana como jogador do Boavista FC Andebol para a época 2020/21, equipa do principal campeonato de andebol português.

Natural do bairro da Horta Seca, em São Vicente, o lateral que ajudou este ano o Atlético a conquistar o título de campeão nacional e marcou presença na Liga dos Campeões Africanos, rumará assim para uma liga profissional na próxima época desportiva.

Para já e ainda em Cabo Verde, devido a pandemia da covid-19 que levou, entre outras medidas, a interditar os voos internacionais de carácter comercial, o atleta revelou ao NN que o vê esta janela de oportunidade como sendo um “sonho realizado”, pois há muito tempo que vinha perseguindo este objetivo que agora se materializa.

“O Boavista é um clube perfeito para começar. Tem uma equipa muito jovem e com muito potencial para evoluir. Vou fazer de tudo para ajudar a equipa a conseguir os objetivos traçados para esta nova época” frisou.

A nível individual o atleta diz-se preparado para fazer “o possível e impossível” para dar o seu contributo às ‘panteras’ da cidade do Porto, com “muita dedicação e empenho” o que também irá ajuda-lo a evoluir como jogador e como pessoa, porque estará em contacto com um outro país com cultura desportiva diferente de Cabo Verde.

Fred que é dono de uma compleição física invejável, tendo nos potentes remates um dos seus pontos fortes, representava o Atlético do Mindelo desde a época 2014/15, mas pelo meio teve uma breve passagem pelo Desportivo da Praia.