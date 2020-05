Período de industrialização do grogue termina a 31 de maio, mas poderá haver prorrogação

24/05/2020 15:57 - Modificado em 24/05/2020 15:57

A Inspeção-Geral da Actividade Económica (IGAE), alerta todos os produtores que o período normal da industrialização de 2020, que começou em janeiro, termina a 31 de maio, mas garante que os produtores que possuem cana-de-açúcar podem pedir a prorrogação do prazo à Direção Nacional da Indústria.

Mesmo com o término do período de industrialização do grogue no final deste mês, a IGAE, revela que poderá haver prorrogação do prazo caso houver pedidos bem formulados para tal. Esta prorrogação poderá estar ligada aos efeitos da pandemia da covid-19, que condicionou este ano a produção do grogue a nível nacional.

“Os produtores que ainda possuem cana-de-açúcar para industrializar, para além da data limite, devem submeter o pedido de prorrogação de prazo de industrialização, devidamente justificada e comprovada a Direção Nacional da Indústria” diz a IGAE.

Para já o NN sabe que muitos produtores vão pedir a prorrogação do período de industrialização, que termina a 31 de maio, para que possam dar resposta à safra de cana sacarina que esteve paralisada durante várias semanas, o que condicionou o ciclo de produção deste ano.

A IGAE é o órgão encarregado de promover ações preventivas e repressivas em matéria de infrações económicas e contra a saúde pública.

Neste momento a IGAE tem delegações nas ilhas de São Vicente e do Sal, o que permite dar respostas mais céleres nas suas atuações a nível nacional.