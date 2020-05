Companhia aérea brasileira realiza voo de repatriamento para Cabo Verde

24/05/2020 15:39 - Modificado em 24/05/2020 15:39

A Azul – Linhas Aéreas Brasileiras, vai realizar nesta segunda-feira, 25 de maio, um voo de repatriamento de cidadãos cabo-verdianos retidos no Brasil devido a suspensão das ligações aéreas. O voo ligará o Estado de São Paulo e a cidade da Praia.

Conforme informações recolhidas, o avião que partirá do Estado de São Paulo às 04h00 locais, tem capacidade para transportar cerca de 270 pessoas, e tem chegada prevista ao Aeroporto Nelson Mandela, na cidade da Praia, pelas 12:50 locais. No entanto, não se sabe o número exato de cidadãos nacionais que estarão de regresso ao país neste voo.

A aeronave brasileira, no percurso de volta, que terá partida na cidade da Praia às 15h20, levará passageiros para Campinas/São Paulo, estando a aterragem no Aeroporto Viracopos, estimada para as 20h05.

De realçar que à chegada a Cabo Verde estas pessoas ficam em quarentena obrigatória por um período de 14 dias e alvos de testes de despiste de Covid-19.