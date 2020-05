Cidade da Praia: Mais 13 recuperados e 9 novos casos de Covid-19

24/05/2020 15:27 - Modificado em 24/05/2020 15:27

Foto: Inforpress

A cidade da Praia, centro da epidemia da covid-19 no país, voltou hoje a registar mais 13 recuperados da doença, passando assim a ter 97, elevando o total nacional para 155. No entanto, houve o registo de mais 9 casos novos da infeção.

A informação foi avançada hoje em comunicado pelo Ministério da Saúde, que informa que no decurso do dia 23 de maio, o Laboratório de Virologia, na cidade da Praia, analisou 104 amostras, das quais 85 da cidade da Praia, onde 13 casos foram dados como recuperados, identificado 9 casos novos de Covid-19 e 76 amostras que testaram negativo. Pelo quarto dia consecutivo o número de recuperados é superior ao de novos casos.

Ainda testaram negativos uma amostra de Tarrafal de Santiago, Hospital Baptista de Sousa em São Vicente (4), Hospital Ramiro Figueira no Sal (3) e um do Hospital São Francisco de Assis da ilha do Fogo. Ainda estão pendentes 3 amostras à espera de resultado.

“Os doentes com infeção ativa, continuam em isolamento e com evolução favorável, com exceção de um doente que está em estado grave” avança o comunicado.

Cabo Verde contabiliza neste momento um acumulado de 380 casos de Covid-19, 155 recuperados e 3 óbitos a lamentar. O país conta neste momento com 220 casos ativos de Covid-19, todos na ilha de Santiago.