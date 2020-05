Quatro amostras do Hospital Baptista de Sousa testaram negativo para Covid-19

24/05/2020 15:17 - Modificado em 24/05/2020 15:17

De acordo com o Ministério da Saúde, quatro amostras do Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, que estavam para análise no Laboratório de Virologia na cidade da Praia, referentes ao dia 23 de maio, testaram negativo para o novo coronavírus, responsável pela doença Covid-19. São Vicente continua assim sem casos ativos da doença.

A informação foi avançada hoje pelo Ministério da Saúde, em comunicado, dá conta que estas quatro amostras de São Vicente constam de um leque de 104 analisadas a nível nacional, em que 9 da cidade da Praia testaram positivo para o novo coronavírus. Salientando ainda 13 recuperados da doença.

Com estes dados São Vicente continua assim sem casos ativos de Covid-19, sendo que os três casos diagnosticados de Covid-19, todos da mesma família, constam da lista de recuperados.

Cabo Verde contabiliza neste momento um total acumulado de 380 casos de Covid-19, 155 recuperados e 3 óbitos a lamentar.