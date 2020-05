Praias balneares de São Vicente reabertas este sábado, mas nem todas

22/05/2020 20:08 - Modificado em 22/05/2020 20:09

O regulamento de acesso e frequência das praias nacionais durante o período da pandemia da Covid-19 no país já está publicado no Boletim Oficial, pelo que a partir deste sábado, 23 de maio, vão ser reabertas nove praias balneares em São Vicente, enquanto seis outras ficam interditadas até luz verde das autoridades.

Conforme a publicação oficial, as alterações das restrições vigentes no acesso às praias balneares vieram com o fim do estado de emergência na quase totalidade das ilhas do país, devido a situação epidemiológica face a Covid-19.

Em São Vicente, a partir deste sábado, 23 de maio, vão ser reabertas nove praias, das quais sete balneares (Laginha, Cova d’Inglesa, Baía das Gatas, São Pedro, Calhau, Salamansa e Praia Grande) e ainda duas praias para atividades náuticas desportivas (Topin e Sandy Beach).

As praias vão estar abertas aos utentes das 06 às 18 horas, mas com uma série de medidas de proteção individual, tais como o distanciamento social e higienização impostas pelas autoridades competentes.

Para já ficam interditas as praias de Norte de Baía, Lazareto, Jon D’Ébra, Calheta, Saragarça e Paia Carga que, segundo as autoridades, não têm ainda as condições de segurança para serem reabertas aos utentes.

“A retoma do acesso às praias e zonas marítimas balneares permitirá aos utentes que demandam as mesmas a sua utilização para efeitos terapêuticos e de lazer, ficando sujeitos ao cumprimento de normas de proteção sanitária” especifica a fonte.

De acordo com o publicado no BO, essas regras, que perdurarão enquanto houver riscos de contágio, visam estabelecer “estilos de condutas e de utilização das aludidas praias e zonas marítimas balneares, de forma aprazível e segura, permitindo assim que se conviva com o vírus em condições de risco mais reduzido”.