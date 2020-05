I Liga regressa a 3 de junho. Eis o calendário da 25.ª jornada

Duelo entre Portimonense e Gil Vicente marca o regresso do futebol português.

A Liga Portugal colocou, esta sexta-feira, ponto final no ‘suspense’ e, de acordo com informações veiculadas pela imprensa desportiva, determinou que o principal escalão do futebol português irá regressar aos relvados no próximo dia 3 de junho.

Portimonense e Gil Vicente irão jogar, no Portimão Estádio (que, devido à pandemia, não terá espectadores), a partida que marca o arranque da 25.ª jornada do campeonato nacional, assim como o final de uma paragem superior a dois meses.

A jornada prolonga-se até 6 de junho, dia no qual o Boavista irá defrontar o Moreirense, pelas 19h (hora de Portugal Continental), no estádio do Bessa, outro dos recintos que foi aprovado pela Direção-Geral da Saúde para receber partidas.

Eis o calendário da 25.ª jornada:

Quarta-feira, 3 de junho

Portimonense-Gil Vicente, 19h00

Famalicão-FC Porto, 21h15

Quinta-feira, 4 de junho

Marítimo-Vitória FC, 19h00

Benfica-Tondela, 19h15

Vitória SC-Sporting, 21h15

Sexta-feira, 5 de junho

Santa Clara-Sporting de Braga, 21h00

Sábado, 6 de junho

Desportivo das Aves-Belenenses SAD, 19h00

Boavista-Moreirense, 21h15

