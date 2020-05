China publica ensaio clínico da 1.ª vacina. É segura e cria imunidade

22/05/2020 16:59 - Modificado em 22/05/2020 16:59

“Estes resultados dão uma visão prometedora para o desenvolvimento da vacina”, diz responsável pela investigação.

© Reuters

De acordo com a publicação médica The Lancet, a primeira vacina contra a Covid-19 a chegar à fase de ensaio clínico é segura, bem tolerada pelos pacientes e é capaz de gerar uma resposta imune contra o novo coronavírus.

O ensaio clínico foi levado a cabo pelo Instituto de Biotecnologia de Pequim com recurso a um universo de 108 adultos e depois de 28 dias conseguiu chegar a resultados prometedores, de acordo com o citado pelo El Mundo: a vacina produz anticorpos e resposta das células T contra o vírus.

Ainda assim, esta é apenas a primeira fase do estudo, sendo necessário agora comprovar que a vacina e a resposta imunológica, que produz, protege eficazmente contra a infeção gerada pelo SARS-CoV-2, resultados que só poderão ser avaliados em seis meses.

“O ensaio demonstra que uma dose única da nova vacina para a Covid-19 produz anticorpos específicos para o vírus e células T em 14 dias, o que a torna numa potencial candidata para uma investigação mais a fundo”, indicou o investigador Wei Chen, responsável pelo estudo.

O responsável esclarece, porém, que é necessário ser-se prudente porque os desafios do desenvolvimento desta vacina “não têm precedentes” e porque “a capacidade de desencadear respostas imunológicas não significa necessariamente que a vacina proteja as pessoas da Covid-19”. “Estes resultados dão uma visão prometedora para o desenvolvimento da vacina, mas ainda estamos longe do momento em que estará disponível no mercado para todos”, terminou.

