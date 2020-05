Lançado o Concurso Público para a construção da esquadra policial de Monte Sossego

22/05/2020 16:45 - Modificado em 22/05/2020 16:46

O concurso público para a construção da esquadra policial no bairro de Monte Sossego, em São Vicente, foi lançado pelo Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, e decorrerá até ao dia 02 de julho, sendo que o critério será a proposta economicamente mais vantajosa.

O referido anúncio do concurso público destinado a empresas nacionais detentoras de alvará de 3ª classe ou superior, aponta que as obras terão a duração de oito meses e o montante não poderá ascender ao preço base de 68 milhões de escudos.

A mesma fonte avança que o acto público de abertura das propostas far-se-á em sessão pública no dia 03 de julho, com início marcado para as 10H00, na sala de reuniões da Infraestruturas de Cabo Verde.

Atualmente a esquadra policial de Monte Sossego, bairro mais populoso de São Vicente, está instalada num edifício alugado.