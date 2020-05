Praia/Covid-19: Mais 35 doentes recuperados e seis casos positivos

22/05/2020 15:55 - Modificado em 22/05/2020 15:57

A cidade da Praia, principal foco da Covid-19 no nosso país, registou hoje, pelo segundo dia consecutivo, um maior número de casos recuperados (35) em relação a novos casos detetados (6), elevando para 73 o número de doentes recuperados da Covid-19 na capital do país. A nível nacional, com estes novos 35 doentes recuperados, o número é agora de 130 casos.

Desde 19 de março Cabo Verde já registou um acumulado de 362 casos de Covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago 303 (com 73 recuperados e duas mortes), Boa Vista 56 (53 recuperados, uma morte e dois transferidos para os seus países) e São Vicente 3, todos recuperados. Cabo Verde tem neste momento 227 casos ativos de Covid-19, sendo todos eles da ilha de Santiago.

No Laboratório de Virologia, segundo o comunicado do ministério da Saúde e da Segurança Social, foram analisadas 117 amostras das quais 95 testaram negativo (incluindo os 35 casos que receberam alta) e ainda seis amostras que deram resultado positivo para o novo coronavírus.

Também foram analisadas amostras de Tarrafal de Santiago e de Santa Cruz que deram resultados negativos. Neste momento uma amostra está com resultado pendente.

“Os doentes com infeção activa continuam em isolamento e com evolução favorável, com exceção de um que se encontra em estado crítico” adiantou o Ministério da Saúde no seu comunicado.

Segundo as autoridades de saúde nacional, foram instaladas tendas em vários bairros da capital onde a população pode realizar, de forma gratuita, testes rápidos para a deteção de anticorpos da Covid-19. Aconselhando, também, as pessoas a permanecerem em casa e a fazerem os testes de despistagem, tomando “os devidos cuidados para evitar a propagação da Covid-19”, adianta o comunicado.