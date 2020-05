Avião despenhou-se no Paquistão. A bordo seguiam 107 pessoas

Um avião da companhia Pakistan International Airlines (PIA), que fazia a ligação entre Lahore e Karachi, despenhou-se nas proximidades do aeroporto internacional de Jinnah.

A informação está a ser avançada pela Autoridade de Aviação Civil do Paquistão.

Um avião da Pakistan International Airlines (PIA), com 107 pessoas a bordo, despenhou-se, esta sexta-feira, já perto do aeroporto internacional de Jinnah, o maior terminal aéreo do Paquistão.

O aparelho, que fazia a ligação entre Lahore – segunda maior cidade do país – e Karachi, terá tido um problema, refere o jornal Hindustan Times, quando se preparava para aterrar em Karachi, no sul do Paquistão.

A agência Reuters especifica que o avião terá caído num aérea residencial.

Nas redes sociais já começaram a ser partilhadas imagens do local do acidente.

Inicialmente foi avançado pelos meios internacionais de que a bordo seguiam, pelo menos, 90 pessoas, mas esse número foi, entretanto, corrigido para 107. “O avião despenhou-se em Karachi. Estamos a tentar confirmar o número de passageiros, mas à partida serão 99 passageiros e oito membros da tripulação“, adiantou à AFP Abdul Sattar Khokhar, porta-voz da autoridade da aviação do Paquistão.

É, para já, desconhecido o número de vítimas, bem como as causas do acidente.

