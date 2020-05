Santiago é a única ilha com casos ativos de Covid-19

21/05/2020 23:16 - Modificado em 21/05/2020 23:16

A cidade da Praia, continua a ser principal foco da doença no país, agora com 289 casos e os números a crescerem a cada dia.

Com os sete novos casos positivos de Covid-19 anunciados esta quinta-feira, 21 maio, na cidade da Praia, eleva para 289 casos e com mais este “lote”, o país passa a ter 356 casos acumulados de Covid-19.

O país tem neste momento 256 doentes ativos e todos na ilha de Santiago.

O número de recuperados da Covid-19 é agora de 95, dos quais 38 na cidade da Praia, São Domingos (1), Boa Vista (53) e São Vicente (3).

Com a Boa Vista sem casos ativos da doença, com a alta médica dos dois últimos doentes diagnosticados, conformou-se o cenário que a ilha tem a doença, alegadamente, controlada.

Depois de ainda em abril os únicos três casos de covid-19 diagnosticados em São Vicente terem sido considerados recuperados, resta a ilha de Santiago como a única com casos da doença e em estado de emergência até às 24:00 de 29 de maio. A faltar pouco mais de uma semana para o término do estado de emergência em Santiago o anúncio do aumento de casos diários na ilha continua a inquietar os cidadãos.

No entanto, o governo garante que os casos ativos estão com uma evolução clínica favorável, excetuando dois doentes que continuam a necessitar de cuidados médicos mais redobrados.