“O vírus, mais de metade vai apanhar. Não adianta”, insiste Bolsonaro

21/05/2020 20:50 - Modificado em 21/05/2020 20:50

Presidente do Brasil saiu à rua novamente para cumprimentar trabalhadores e ‘voltou a dizer das suas’ sobre a pandemia.

© Reuters



Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, saiu novamente à rua para cumprimentar e falar um pouco com trabalhadores. Nas imagens, partilhadas na conta oficial de Twitter do governante, é possível ver Bolsonaro um pouco ‘aflito’ no manuseamento da máscara.

“Sobre o vírus, mais de metade vai apanhar. Não adianta”, disse, desvalorizando as medidas de contenção para evitar a propagação.

“Tomem conta do pai de vocês, eu tomo conta da minha mãe, que está viva, e toca a vida”, acrescentou ainda o presidente brasileiro.

De recordar que os mais recentes dados acerca da incidência do novo coronavírus no Brasil davam conta de 18.859 mortos e 291.579 casos de infeção desde o início da pandemia.

Com este balanço de casos confirmados, o país revela-se como o terceiro país mais afetado pela Covid-19, tendo já ultrapassado países como Espanha e Itália.

Em Notícias ao Minuto