Criação da Linha Verde para ocorrências marítimas está para breve

21/05/2020 20:22 - Modificado em 21/05/2020 20:22

As autoridades ligadas ao sistema de busca e salvamento marítimo já assinaram um protocolo de cooperação, que permitirá brevemente a criação da Linha Verde que ficará sediada em São Vicente e que servirá em caso de ocorrência de acidentes e incidentes, ações de busca e salvamento e atividades de pesca ilegais.

Em comunicado dirigido ao NN, o Ministério da Economia Marítima explica que a Linha Verde de Comunicação de Ocorrências Marítimas (LVCOM), tem como propósito unificar num único sistema de notificação, as várias estruturas com responsabilidade partilhadas no sector marítimo.

A Linha Verde conforme a mesma fonte, permitirá a qualquer utilizador de um telefone, da rede fixa ou móvel em situação de emergência, ou em presença de uma ocorrência grave nas atividades pesqueiras ou de qualquer ato ilícito, possa dispor de um serviço de comunicação “eficiente e eficaz”.

Este protocolo de cooperação entre a Inspeção Geral das Pescas (IGP), a Guarda Costeira de Cabo Verde (GCCV), o Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos (IPIAAM), o Instituto Marítimo e Portuário (IMP), e o Comando da Polícia Marítima (CPM), visa a atuação articulada e estruturada, em caso de ocorrência de acidentes e incidentes, ações de busca e salvamento, ou verificação de irregularidades ou ilegalidades em atividades pesqueiras.

Estas autoridades, de acordo com o comunicado, comprometeram-se, em conformidade com a legislação nacional e internacional pertinentes, a realizar as atividades com o objetivo de implementação, operação e manutenção da LVCOM.

A Linha Verde, que ficará localizada na sala de operações do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento, na cidade do Mindelo, deverá ser anunciada brevemente, isto depois de serem ultrapassadas as questões burocráticas e no seu sistema, bem como todos os seus meios técnicos, materiais e humanos necessários para o seu funcionamento.