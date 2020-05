Cabo Verde com 95 recuperados da Covid-19

21/05/2020 19:54 - Modificado em 21/05/2020 19:55

O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, anunciou hoje que o nosso país registou mais 10 casos recuperados da Covid-19, sendo 8 na cidade da Praia e dois na Boa Vista, ilha que deixou de ter casos ativos de Covid-19.

Conforme Artur Correia, em conferência de imprensa, “Penso que foi um dia bom para Cabo Verde em relação à prevenção e controlo do coronavírus. Pela primeira vez nós temos mais casos recuperados do que casos confirmados”.

Nas últimas 24 horas o nosso país teve mais 10 doentes recuperados do novo coronavírus, responsável pela Covid-19, sendo a primeira vez que se registam mais casos recuperados do que novos casos de Covid-19. Com mais estes oito recuperados a cidade da Praia passa a contabilizar 38 recuperados e a Boa Vista com dois recuperados deixou de ter casos ativos do vírus na ilha.

Cabo Verde passa a ter neste momento 95 recuperados da Covid-19, dos quais 53 na Boa Vista, Cidade da Praia (38), São Domingos de Santiago (1) e São Vicente (3).

O DNS avançou ainda que o segundo aparelho para a realização de testes na cidade da Praia já está sendo instalado no Laboratório de Virologia e que este processo deverá ficar concluída entre hoje e amanhã.

Sobre a ilha de Santiago, mais concretamente a cidade da Praia, que têm neste momento os únicos casos ativos da doença no país, Correia, afiançou que o trabalho das autoridades está focado em diminuir a taxa de infeção e transmissão com uma “intensa atividade nos bairros” com equipas multidisciplinares para, avançou Correia “podermos fazer uma intervenção forte, chamar atenção da população para as ações de prevenção e controlo da doença e testando também, através de testes rápidos, as pessoas que se justificarem para o efeito e identificando eventuais casos positivos”.

“Iremos fazer cumprir as recomendações para que não haja mais aumento do vírus, porque não queremos, aqui em Cabo Verde, uma enchente de casos como se tem assistido no mundo” assegurou.