Mais sete novos casos de Covid-19 na cidade da Praia

21/05/2020 13:45 - Modificado em 21/05/2020 13:45

Foto: Lusa

O país voltou hoje a registar mais sete novos casos positivos de Covid-19, identificados na cidade da Praia, que passa a ter um acumulado de 289 casos. Cabo Verde contabiliza neste momento 356 casos acumulados de Covid-19. O país tem neste momento 271 doentes ativos, e todos na ilha de Santiago. O número de recuperados da Covid-19 é agora de 87, dos quais 30 da cidade da Praia, São Domingos (1), Boa Vista (53) e São Vicente (3).

Em comunicado o Ministério da Saúde e da Segurança Social, assegura que estes sete novos casos são de um total de 152 amostras relativas aos dias 17 e 19 de maio, que estavam em análise no Laboratório de Virologia. Da cidade da Praia foram analisadas 108 amostras, das quais 101 ainda deram resultado negativo (8 são de amostras de doentes em seguimento).

Também testaram negativo 3 amostras do concelho de Tarrafal de Santiago, São Lourenço dos Órgãos (1), São Domingos (1), Santa Cruz (4), Hospital Regional de Santiago Norte (1), Boa Vista (26, sendo duas de doentes em seguimento).

A mesma fonte aponta que estão neste momento quatro amostras pendentes à espera do resultado dos testes. “Todos os doentes com infeção ativa continuam em isolamento, e, de momento, com evolução favorável” salientou o Ministério da Saúde.

Cabo Verde passa agora a ter 356 casos acumulados, sendo 297 na ilha de Santiago (289 na cidade da Praia, 4 em São Domingos, 2 em Tarrafal e 2 em Santa Cruz), Boa Vista (56) e São Vicente (3).