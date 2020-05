Boa Vista sem casos ativos de Covid-19

21/05/2020 13:28 - Modificado em 21/05/2020 13:28

Os dois últimos pacientes que estavam infetados com Covid-19, tiveram alta esta quinta-feira, após o segundo teste de controlo de doentes em seguimento ter acusado negativo, pelo que a ilha passa a ter zero casos ativos da doença.

A informação foi avançada hoje pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, indicando que a ilha da Boa Vista entrou hoje para a lista de ilhas sem casos ativos de Covid-19, depois da alta hospitalar dos últimos dois pacientes que estavam internados, num dia que foram diagnosticados mais sete novos casos positivos na cidade da Praia.

Com estes dados, a ilha da Boa Vista que teve o seu ponto alto no dia 15 de abril, quando registou 45 casos positivos no Hotel Riu Karamboa, onde já tinham sido detetados outros casos de infeção, inclusive o primeiro no país, a 19 de março, um turista inglês que veio a falecer.

Recorda-se que a ilha da Boa Vista registou 56 casos positivos de Covid-19, no decorrer da pandemia da Covid-19 no país, das quais um óbito a lamentar, dois estrangeiros (uma holandesa e um inglês) que regressaram aos seus países de origem e 53 recuperados.

Cabo Verde passa agora a ter 356 casos acumulados, sendo 297 na ilha de Santiago (289 na cidade da Praia, 4 em São Domingos, 2 em Tarrafal e 2 em Santa Cruz), Boa Vista (56) e São Vicente (3).